Головне за день: Атаковані Дніпро та Харків. РФ намагається перерізати трасу на Костянтинівку

Політика



Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом не планує візиту до США. За його словами, в цьому зараз немає потреби, тим більше, що умови щодо проектів співробітництва у сфері корисних копалин ще не остаточно узгоджені.



Суспільство



2022 року білорус Василь Веремейчик пішов захищати Україну. Зараз він перебуває у полоні — але не російському. Відвоювавши на Херсонському, Миколаївському напрямках, у Сєвєродонецьку він зіткнувся з несподіваною проблемою. Колишній воїн не зміг легалізуватись ні в Україні, ні в Литві і прийняв відчайдушне рішення поїхати до знайомих до В'єтнаму. Але там його затримали на запит Білорусі — і видали режиму Олександра Лукашенка. За те, що Веремейчик воював на боці України, у Білорусі йому загрожує страта. Дружина та мати білоруського добровольця просять Україну включити його до обмінних списків.



Україні вдалося повернути 1247 дітей, яких незаконно утримували на території Росії та на тимчасово окупованих українських землях.



В Україні заарештували банківські рахунки понад 26 тисяч громадян, які порушили вимоги щодо мобілізаційного законодавства. Рахунки можуть блокуватись за рішенням суду, якщо військовозобов'язаний не сплачує штрафи, накладені за ухилення від мобілізації.



Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють про брак антибіотиків в окупованій Новій Каховці. На аптечних складах практично відсутні амоксицилін, цефтріаксон, азитроміцин – препарати першої необхідності лікування інфекцій.



На окупованій території Донецької області відбулися кадрові перестановки. Так, голова «ДНР» Денис Пушилін призначив нового главу «уряду» росіянина Андрія Чорткова. Він зайняв місце Євгена Солнцева, якого днями відправили до Росії на посаду в.о. губернатора Оренбурзької області.



Бойові дії



У ніч на 27 березня в результаті атаки російських БПЛА в Дніпрі поранено трьох людей, пошкоджено будівлю, де розташована релокована з Сіверськдонецька лікарня. У Харкові постраждали 12 осіб, пошкоджено цивільні автомобілі та господарські будівлі. Під час обстрілу прифронтового Покровська постраждала одна людина.



Війська РФ продовжують активні штурмові дії в районі Успенівки Донецької області. За оцінками аналітичного проекту DeepState, у село проникли та розосередилися близько 100 російських військових. Проте, Сили оборони продовжують утримувати Успенівку під вогневим контролем. Окупант також робив спроби прорватися до Новоолександрівки.



Під Покровськом ситуація стабільна. РФ намагається перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Сили оборони України знищили командно-спостережний пункт 1-го батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ поблизу сіл Вікторівка та Успенівка в Курській області. Серед ліквідованого особового складу командир 1-го батальйону.