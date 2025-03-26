У захопленому Маріуполі замість дитячої лікарні відкривають центр для військових

У Маріуполі дитячу лікарню перетворять на центр для «учасників СВО». Фото: Маріупольська міськрада

У Маріуполі окупанти замість відновлення дитячої поліклініки планують відкрити центр реабілітації для «учасників СВО». Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації.



Будівля дитячої поліклініки була пошкоджена внаслідок російських обстрілів під час блокади міста у 2022 році. За три роки окупації місцева псевдовлада так і не відновила медичний заклад.

У Маріуполі дитячу лікарню перетворять на центр для «учасників СВО». Фото: Маріупольська міськрада

Тепер же приміщення передають під потреби російських військових. Тим часом у місті зберігається критична ситуація з дитячою медициною. Через відсутність інфекційних відділень дітей з ГРВІ та іншими захворюваннями змушені везти в Нікольське або Донецьк.



«У лікарнях гостро не вистачає педіатрів, але турбота про здоров'я місцевих дітей окупантів не цікавить», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі замість дитячого табору будують військовий центр.