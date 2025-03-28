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Міноборони РФ звинуватило Україну в новому ударі по газовимірювальній станції «Суджа»

28 березня 2025, 11:47

Міноборони РФ звинуватило Україну в новому ударі по газовимірювальній станції «Суджа»

РСЗВ HIMARS. Ілюстративне фото РСЗВ HIMARS. Ілюстративне фото

Міністерство оборони Російської Федерації сьогодні звинуватило Україну в новому ударі по газовимірювальній станції «Cуджа». За даними військового відомства, станцію «фактично знищено».

Зазначається, що удару було завдано вранці 28 березня РСЗВ HIMARS. В результаті «відбулося сильне загоряння, енергооб'єкт фактично знищено», уточнило Міноборони РФ у своєму телеграм-каналі.

21 березня російське військове відомство звинуватило українську армію у підриві газовимірювальної станції «Суджа» під час відступу з Курської області.

Міноборони РФ наголосило, що це порушує мирну ініціативу президента США Дональда Трампа, який домовився з лідерами Росії та України про тимчасове припинення вогню по енергооб'єктах.

Раніше повідомлялося, що адміністративні будівлі підприємств нафтогазової промисловості та цивільні об'єкти були атаковані Росією у Полтаві. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Водночас, радник президента України Дмитро Литвин зазначив, що за останні 24 години підтверджено щонайменше два удари РФ, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України.

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