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Вислужився: Путін забирає одного з «чиновників ДНР» назад до Росії

26 березня 2025, 21:16

Вислужився: Путін забирає одного з «чиновників ДНР» назад до Росії

Вислужився: Путін забирає одного з «чиновників ДНР» назад до Росії

Глава Кремля Володимир Путін запропонував так званому голові «уряду ДНР» Євгену Солнцеву стати т.в.о. губернатора Оренбурзької області.

Солнцев заявив Путіну, що згоден очолити область, йому буде потрібно «пару місяців», щоб оцінити ситуацію.

Євген Солнцев — росіянин. Народився у Воронежі. Йому 45 років. Розпочав трудову діяльність у будівельній сфері, обіймаючи різні посади у структурах, пов'язаних з російською компанією «РЖД». З 2004 по 2016 роки працював на керівних позиціях у підрозділах, які відповідають за будівництво та реконструкцію залізничних об'єктів.

Влітку 2022 року Солнцева було призначено «заступником голови уряду ДНР», а 11 листопада того ж року — «першим заступником голови». Займався питаннями територіального розвитку, житлової політики, будівництва, ЖКГ та транспорту окупованої частини Донеччини. Весною 2023 року став «головою уряду ДНР».

У вересні 2022 року Солнцев був включений до списків санкцій Великобританії, Канади, Євросоюзу, Швейцарії, України, Японії та Нової Зеландії. Підставою для запровадження санкцій стала його роль у проведенні «референдумів» на окупованих територіях України.

Раніше голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін звільнив так званого «міністра праці та соціального захисту» Дениса Стрельченка.

Пушилін звільнив керівницю Червоногвардійського району окупованої Макіївки Вікторію Морозову. Він заявив, що «чиновника» звільнено за бездіяльність.

Колишній «міністр житлово-комунального господарства ДНР» Сергій Наумець звернувся до суду із вимогою повернути його на посаду. Раніше в окупаційній адміністрації звинуватили його у закупівлі неякісної спецтехніки, проте у листопаді 2023 року кримінальну справу проти нього було закрито із правом на реабілітацію.

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