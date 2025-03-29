«Молнии» збито, міномети — ліквідовано: підсумки роботи операторів безпілотників ЗСУ

На Лиманському напрямку на Донеччині оператори батальйону безпілотних систем знищили значну кількість російської техніки за кілька днів.



В результаті бойової роботи було виведено з ладу 14 одиниць: бойова машина піхоти, дві артилерійські гармати, чотири міномети, квадроцикл, мотоцикл, камера спостереження, обладнання Starlink та антени.



Крім того, спільно з зенітно-ракетним підрозділом вдалося ліквідувати два ударні безпілотники «Молния-2».



Відеозапис опублікувала 63 окрема механізована бригада.

Повітряні Сили Збройних Сил України 27 березня завдали прицільного удару по російському прикордонному пункту пропуску «Погар» у районі населеного пункту Случевськ, Брянська область РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.