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Війська РФ просунулися в прикордонних районах Курської області та на Донеччині

29 березня 2025, 14:51

Війська РФ просунулися в прикордонних районах Курської області та на Донеччині

Російські війська просунулися у прикордонних районах Курської області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на опубліковані 28 березня геолокаційні відеоматеріали.

«Оцінка просування росіян: геолокаційні кадри, опубліковані 28 березня, показують, що частини російського 22-го мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія, 44-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) просунулися до північних околиць Гуєво (до півдня).

З посиланням на російські джерела аналітики також відзначають активні бойові дії в районі Олешні (на південний захід від Суджі) та Гоголівки в Курській області, а також поблизу населених пунктів Володимирівка, Веселівка та Журавка на півночі Сумської області України.

Військові блогери РФ заявляють, що українські підрозділи продовжують утримувати позиції у південній частині Гуєва, а також у Горналі та Олешні.

Просування російських військ у регіоні підтверджує й український аналітичний ресурс Deepstate.

Крім цього, за даними проєкту, російські війська просунулися у Надіївці та Розливі Донецької області.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили фізично присутні на території Курської області РФ, і це відіграє роль стримувального фактора, що запобігає можливому вторгненню російських військ до Сумської області.

За даними AP, російські війська готуються до нового масштабного наступу найближчими тижнями, щоб посилити тиск на Україну та покращити переговорні позиції Кремля щодо можливого припинення вогню.

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