У «ДНР» — новий «голова уряду» — ще один росіянин

На окупованій території Донецької області відбулися кадрові перестановки. Так, «голова ДНР» Денис Пушилін призначив нового «голову уряду» Андрія Черткова. Він зайняв місце Євгена Солнцева, якого днями відправили до Росії на посаду в.о. губернатора Оренбурзької області.



І Чертков, і Солнцев — корінні росіяни.



Андрій Чертков був «першим заступником голови уряду ДНР» із травня 2023 року, а раніше працював «міністром вугілля та енергетики ДНР».



Він уродженець Нижнього Новгорода. У 1996 році заснував компанію із виробництва пластикових вікон. З 2010 року розпочав державну службу в Росії. Працював у адміністрації Нижнього Новгорода. У 2016 році був заступником міністра, а потім міністром енергетики та ЖКГ Нижньогородської області.



У липні 2022 року працював «міністром вугілля та енергетики ДНР».



У вересні 2022 року Чорткова включили до списків санкцій Канади, Великої Британії, України та Нової Зеландії за сприяння та підтримку фіктивних «референдумів», організованих Кремлем в окупації.

Раніше голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін звільнив так званого «міністра праці та соціального захисту» Дениса Стрельченка.



Пушилін звільнив керівницю Червоногвардійського району окупованої Макіївки Вікторію Морозову. Він заявив, що «чиновника» звільнено за бездіяльність.



Колишній «міністр житлово-комунального господарства ДНР» Сергій Наумець звернувся до суду із вимогою повернути його на посаду. Раніше в окупаційній адміністрації звинуватили його в закупівлі неякісної спецтехніки, проте в листопаді 2023 року