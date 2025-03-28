Армія РФ зазнала великих втрат у живій силі під час штурму на Куп'янському напрямі

Окупанти штурмували Куп'янський напрямок. Фото: скриншот з відео

Російські військові намагалися штурмувати на Куп'янському напрямі, проте спроба провалилася. Сили оборони знищили бронетехніку та десант. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



Як зазначається, російські солдати готувалися до наступальних дій у цьому напрямі близько трьох тижнів. Окупанти накопичували техніку та особовий склад для масованого удару. Для штурму вони застосували 13 одиниць бронетехніки.



«Протягом усього активного періоду штурмових дій 27 березня з 06:00 до 10:00 противник здійснював активне вогневе ураження: артилерією, мінометами, РСЗВ, скидами, FPV та КАБ. Близько 13:00 зробив повторні спроби штурму без використання бронетехніки», — йдеться у повідомленні.



Орієнтовні втрати: загиблих — 60 росіян, поранених — 28, пошкоджено — 12 ББМ (броньованих бойових машин) та 1 танк.



Раніше ми писали, що на Покровському напрямку росіяни намагаються атакувати з тією ж інтенсивністю, з якою вони це робили раніше.