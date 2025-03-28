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ЗСУ завдали удару по пункту пропуску «Погар» у Брянській області РФ — це відповідь на російські атаки

28 березня 2025, 21:39

ЗСУ завдали удару по пункту пропуску «Погар» у Брянській області РФ — це відповідь на російські атаки

ЗСУ завдали удару по пункту пропуску «Погар» у Брянській області РФ — це відповідь на російські атаки

Повітряні Сили Збройних Сил України 27 березня завдали прицільного удару по російському прикордонному пункту пропуску «Погар» у районі населеного пункту Случевськ, Брянська область РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Внаслідок поразки знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби. За попередньою інформацією, ліквідовано від 15 до 40 окупантів», — йдеться в офіційному повідомленні Генштабу.

Ця операція стала відповіддю на регулярні удари армії РФ по цивільній інфраструктурі України.

«Цинічні дії армії держави-агресора, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру та житлові будинки, вбиває мирних українських громадян», — наголосили у ВСУ.

Крім того, у Генштабі нагадали, що саме з району «Погар» раніше неодноразово фіксувалися запуски російських БПЛА у бік України. Знищення цієї локації має послабити наступальні можливості армії РФ на Сумському та Курському напрямках.

«Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку», — наголосили у відомстві.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що українські сили фізично присутні на території Курської області РФ, і це відіграє роль стримувального фактора, що запобігає можливому вторгненню російських військ до Сумської області.

Росія залишає за собою право не дотримуватись мораторію на удари по енергетиці України. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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