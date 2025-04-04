Окупанти на Луганщині погрожують виселенням українцям

В окупованій Луганській області росіяни анонсували примусове виселення українців, які не отримали російські документи. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



За даними активістів, у Перевальську окупаційна адміністрація опублікувала в місцевій газеті «Наша народна трибуна» офіційну вимогу до мешканців, які перебувають на території так званої «ЛНР» без російських паспортів.



До 10 вересня 2024 року вони мають або пройти «легалізацію» — оформити російські документи, або покинути регіон.

В іншому разі їхнє перебування у власних домівках оголосять «незаконним». Так окупаційна влада продовжує дискримінаційну політику проти місцевих жителів, перетворюючи власні пропагандистські міфи про «третьосортних» українців на реальність.