Окупанти на Луганщині погрожують виселенням українцям

В окупованій Луганській області росіяни анонсували примусове виселення українців, які не отримали російські документи. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».
За даними активістів, у Перевальську окупаційна адміністрація опублікувала в місцевій газеті «Наша народна трибуна» офіційну вимогу до мешканців, які перебувають на території так званої «ЛНР» без російських паспортів.
До 10 вересня 2024 року вони мають або пройти «легалізацію» — оформити російські документи, або покинути регіон.
В іншому разі їхнє перебування у власних домівках оголосять «незаконним». Так окупаційна влада продовжує дискримінаційну політику проти місцевих жителів, перетворюючи власні пропагандистські міфи про «третьосортних» українців на реальність.
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