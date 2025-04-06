Головне за день: Атака дронів на Київ. У Кремлі анонсували нові переговори зі США

Політика



Посланник Кремля Кирило Дмитрієв зробив нову заяву щодо переговорів із США. Чиновник Путіна сказав, що нові контакти відбудуться вже найближчими днями. При цьому він не уточнив, де саме та в який день відбудуться ці контакти. Також Дмитрієв не відповів, чи буде він присутній на нових переговорах Росії із США.



Суспільство



Ще 45 українців вдалося повернути із тимчасово окупованих територій. Більшість із них — люди похилого віку, старшою з яких 93 роки. Також є українці, які потребували правової допомоги, оскільки втратили документи та не могли самостійно перетнути кордон.



Бойові дії



Вночі армія РФ запустила територією України 17 крилатих і 6 балістичних ракет, а також 109 ударних безпілотників. Внаслідок ракетного обстрілу Києва одна людина загинула, ще троє людей отримали поранення, у трьох районах міста спалахнули пожежі. Ще один чоловік загинув у Херсоні .



Внаслідок ракетної атаки росіян української столиці значне пошкодження зазнала офісна будівля, де розташовуються канали українського іномовлення FREEДОМ та «Дім», міжнародні редакції — UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, діджитал-редакція.



Вранці росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку в Куп'янську , поранено двох людей. Снаряд потрапив на дев'ятий поверх, через це спалахнули балкони з другого по сьомий поверх та чотири квартири. Ще три жінки постраждали під час атаки дронів у Миколаєві . Безпілотники атакували житловий сектор.



Краматорськ зазнав обстрілу з боку російських окупаційних військ вдень. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.



За даними аналітиків порталу DeepState, російська армія просунулась у районі трьох населених пунктів одразу на трьох напрямках — Харківському, Лиманському та Торецькому. Водночас у Генштабі ЗСУ заявляють, що найгарячішою ситуація залишається на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.