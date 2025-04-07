ЗСУ отримали новий робот з кулеметом для вогневої підтримки

ЗСУ отримали новий робот D-21-12R. Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації новий наземний роботизований комплекс українського виробництва - D-21-12R, повідомляє оборонне відомство.



Цей робот оснащений великокаліберним кулеметом і здатний виконувати широкий спектр завдань, включно зі спостереженням, патрулюванням, вогневою підтримкою, ураженням живої сили та легкоброньованої техніки противника.



Комплекс має високу прохідність, що дає йому змогу долати бездоріжжя, трясовину і неглибокі водні перешкоди.



Оператор комплексу може керувати ним на значній відстані, перебуваючи в захищеному укритті, що підвищує безпеку використання робота на передовій.

Раніше ЗСУ прийняли на озброєння український наземний робот «Лють».