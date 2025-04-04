Головне за день: Удар по Кривому Розі. Оборона в районі шахт у Торецьку

Економіка



Місцеві бюджети Донецької області отримали майже 13 млн гривень компенсації комунальних послуг за розміщення переселенців у будинках державної, комунальної та приватної власності.



Кабмін погодив перший транш у розмірі 2 мільярдів гривень на підтримку 200 прифронтових та прикордонних громад. За словами президента Володимира Зеленського, кошти будуть використовуватися для «захисту людей, ремонтів, відновлення, придбання спеціального транспорту та будівництва укриттів».



Суспільство



В окупованій Луганській області росіяни анонсували примусове виселення українців, котрі не отримали російські документи.



На околиці окупованого Мелітополя вибухнув російський броньований автомобіль «Тигр». Усередині знаходився екіпаж та десант підрозділу «Ахмат Схід». Внаслідок вибуху загинули щонайменше п'ять «кадировців».



Бойові дії



Увечері окупанти вдарили по житловому району Кривого Рогу. Станом на 22:30 відомо про 16 загиблих, 6 з них – діти щонайменше 40 поранених.



У Харкові кількість загиблих внаслідок атаки РФ у ніч на 4 квітня збільшилася до чотирьох людей, 35 поранено. Також було атаковано Херсонську ТЕЦ.



У Київській області внаслідок атаки дронів постраждали двоє людей, пошкоджено адмінбудівлю та автосалон. Вночі російські безпілотники атакували Дніпро, поранено троє людей, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, дві адміністративні будівлі, будинки, газопровід та лінія електропередач. Армія РФ зі «Смерчів» вдарила по житловій забудові Костянтинівки: одна людина загинула, ще три – поранено.



В окупованій Горлівці під час обстрілу загинула жінка, заявили в угрупуванні «ДНР».



Українській армії вдалося збудувати стійку оборону в районі шахт Торецька, повідомив речник ОСУВ «Луганськ» Дмитро Запорожець. З його слів, російські окупанти знають, що там є можливість перебувати Силам оборони України.