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Обстріл Костянтинівки: поранена 9-річна дівчинка, родина якої після евакуації повернулася до міста

07 квітня 2025, 18:33

Обстріл Костянтинівки: поранена 9-річна дівчинка, родина якої після евакуації повернулася до міста

Наслідки обстрілів Костянтинівки. Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілів Костянтинівки. Фото: Донецька ОВА

7 квітня о 10:30 війська Росії завдали два авіаудари по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок атаки отримала поранення жінка. У неї діагностували мінно-вибухову травму, перелом та садна. Постраждалій надали медичну допомогу.

Менш ніж через годину під прицілом окупантів опинився приватний сектор міста. Попередньо, ЗС РФ використали авіабомбу ФАБ-250 з УМПК. Загинула 83-річна пенсіонерка.

Ще через дві години росіяни зі ствольної артилерії знову обстріляли Костянтинівку. Мінно-вибухову травму, осколкове поранення та перелом ноги отримала 9-річна дівчинка.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що дитину разом із родиною раніше евакуювали до безпечнішого регіону, але у березні вони повернулися до міста.

Нагадаємо, що у Костянтинівці внаслідок цих обстрілів пошкоджені вісім приватних будинків, три адміністративні будівлі, магазин та лінія електропередач.

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