Окупанти готують нову хвилю мобілізації в Мелітополі

В окупованому Мелітополі планують нову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), посилаючись на внутрішній документ окупаційної адміністрації.

У документі підтверджується, що під мобілізацію в Мелітополі потрапляють 350 осіб. Фото: ЦНС

Згідно з даними ЦНС, у 2025 році планується призвати 350 чоловіків — на 50% більше, ніж у 2024 році, коли мобілізували 200 осіб. Це свідчить про наростаючий мобілізаційний тиск з боку Росії.



ЦНС відзначає збільшення кількості повісток, облав, а також тиску на робітників і студентів. У зв'язку з цим мешканців тимчасово окупованих територій закликають дотримуватися обережності: уникати публічних місць без нагальної потреби, не контактувати з окупаційною адміністрацією та повідомляти про випадки мобілізації через анонімний чат-бот.

Раніше на окупованій частині Донецької області росіяни запланували мобілізаційні заходи у березні-квітні 2025 року.



Крім того, всіх учасників так званих «козацьких» організацій на тимчасово окупованих територіях Донеччини відправлять на війну.