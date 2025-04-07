У мережі з'явилося відео удару по ресторану RoseMarine у Кривому Розі

Відео з ресторану, де нібито зібралося командування ЗСУ та західні інструктори. Фото: кадр із відео

У мережі опублікували відео моменту удару біля ресторану RoseMarine у Кривому Розі. На кадрах із трьох ракурсів видно, що під час вибуху в закладі перебувало небагато людей.



Деякі з них сиділи на літньому майданчику на вулиці. Раніше Міністерство оборони РФ заявляло, що нібито в цьому ресторані відбувалася нарада українських військових, включно з командуванням ЗСУ та західними інструкторами.

Тим часом видання «СВОЇ.Кривий Ріг» сьогодні зазначило, що 33 постраждалих, із них 4 дітей досі залишаються у лікарнях після ракетного удару по Кривому Рогу в п'ятницю. 18 — важкі.



«Цей тиждень починається з триденної жалоби. 20 загиблих, 9 — діти», - йдеться в повідомленні.



Також у дворі, де загинули 20 людей у Кривому Розі, провели панахиду. Священники Православної церкви України були з іграшками та квітами.