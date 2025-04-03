Мешканку окупованого Луганська ув'язнили в колонію на 17 років

В окупованому Луганську ув'язнили в колонію на 17 років жінку, яка нібито була шпигункою СБУ. Жінку звуть Олена Іщук.



Стверджується, що Іщук у жовтні 2022 року добровільно збирала відомості про пересування, місця знаходження та кількість російських військовослужбовців та військової техніки в Луганську.



За версією «прокуратури ЛНР», за десять днів осені вона відправила «куратору» понад 30 фото та координат російських баз в окупації. Пізніше на допиті жінка зізналася, що знімала техніку дорогою на роботу та дачу.

Раніше незаконний «суд» в окупованому Луганську ухвалив вирок місцевій мешканці, звинуваченій у «фінансуванні тероризму та екстремістської діяльності». Члени окупаційної адміністрації «ЛНР» засудили її до 10 років колонії загального режиму.



Так звана «прокуратура ЛНР» затвердила обвинувальний висновок щодо «кримінальної справи» щодо 21-річного Артема Куджанова, якого звинувачують «у шпигунстві».