Російська авіація вдарила по Золочівській громаді чотирма КАБами

Російська авіація завдала ударів по Золочівській громаді Харківської області, випустивши чотири керовані авіабомби (КАБ) по околицях сіл Баранівка та Уди. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За 40 хвилин до атаки, Повітряні сили України попередили про пуски авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на територію Харківщини.



На цей момент інформації про постраждалих немає. Роботи з перевірки руйнувань тривають.

Нагадаємо, РФ завдала дев'ять авіаударів по Костянтинівській громаді, використавши авіаційні бомби типу ФАБ-250.