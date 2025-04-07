На окупованій Луганщині кадровий дефіцит через мобілізацію в армію РФ: ситуація катастрофічна – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

В окупованій Луганській області невтішні наслідки примусової мобілізації відчутні не лише для окремих спеціальностей. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, ситуація катастрофічна майже у всіх сферах діяльності.



«Наразі на обліку в місцевих центрах зайнятості перебуває лише 288 людей. Однак потреба ринку праці становить близько 12 000. Кадровий дефіцит, що виник через свавілля військкоматів, не в змозі зупинити російські програми по запрошенню за гроші вчителів, лікарів, працівників культури з регіонів РФ», – заявив начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти заборонили неповнолітнім вночі виходити з дому, «ЛНР» ухвалила «закон».