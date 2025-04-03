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У Горлівці молодий хлопець без водійських прав збив дівчинку та втік

03 квітня 2025, 19:20

У Горлівці молодий хлопець без водійських прав збив дівчинку та втік

У Горлівці молодий хлопець без водійських прав збив дівчинку та втік

В окупованій Горлівці затримали 18-річного чоловіка, який без прав водія збив дитину на пішохідному переході і втік з місця події. Постраждала дівчинка відбулася забоями та синцями. Її життю нічого не загрожує.

У так званому МВС ДНР заявили, що інцидент стався 21 березня. Водій автомобіля Mazda 6 на швидкості близько 110 км/год збив 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу «зеброю». Замість того, щоб зупинитися і надати допомогу, молодик продовжив рух і спробував втекти.

За інформацією «поліції», за кермом перебував мешканець Горлівки. Почувши удар, він навіть не вийшов із машини, щоб зрозуміти, що сталося. Пізніше він зізнався, що не відразу усвідомив, що збив людину, але коли зрозумів — злякався і вирішив причаїтися.

Декілька днів хлопець ховався і спостерігав за розвитком подій через соцмережі. Він знав, що його шукають і сподівався уникнути відповідальності. Коли «поліцейські» прийшли до нього додому, двері ніхто не відчинив. Проте хлопця все одно затримали.

«Суд» призначив йому адміністративний арешт терміном на 15 діб.

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