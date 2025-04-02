Бездомні собаки нападають на маріупольців

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться на атаки безпритульних собак. Фото: Маріупольська міськрада/Telegram

В окупованому Маріуполі Донецької області ситуація зі зграями безпритульних собак досягла апогею. Собак стає дедалі більше, жодного вилову та стерилізації окупаційні комунальні підприємства не проводять. Тварини кидаються на людей. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Мій 13-річний племінник прийшов зі школи (школа №27, 17 МКР), напали бездомні собаки, він звичайний пацан і став відбиватися від них ранцем, але один таки вкусив», — пишуть місцеві жителі.

«На мого чоловіка напали собаки. Сім швів, і ЛШМД (швидка допомога — ред.) відмовлялася надати допомогу», — повідомляють маріупольці у соцмережах

При цьому люди переживають, що в лікарнях критично мало вакцин від сказу.

Місцевий псевдомер Олег Моргун лише обіцяє збудувати притулок. Проте ситуація нині лише загострюється, йдеться у повідомленні.