На Покровському напрямку проти українських військ діє фактично російська загальновійськова армія – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Покровський напрямок залишається дуже інтенсивним. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, лише невелика пауза на цьому напрямку була на початку березня, коли російським військам після великих втрат потрібно було відновити свої потужності.



«Зараз вони більш-менш відновили їх. Там діє фактично російська загальновійськова армія. Там невелике «плече логістики», тому вони мають де «розгулятися». Вони дуже активно намагаються рухатися як у бік самого міста Покровськ, щоб обходити його із заходу, так і в бік Новопавлівського напрямку, і траси «Покровськ-Костянтинівка». Знову ж таки всі зусилля спрямовані на те, щоб їх там зупинити», – зазначив Трегубов.

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