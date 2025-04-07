Головне за день: Росія атакувала Костянтинівку. У Донецьку засудили підлітка за «держзраду»

Суспільство



В окупованій Луганській області невтішні наслідки примусової мобілізації є відчутними не лише для окремих спеціальностей, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. За його словами, потреба ринку праці становить близько 12 тисяч.



Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив 17-річного докучаєвського жителя до 6,5 років ув'язнення у справі про «державність».



Бойові дії



Російські війська завдали дев'яти авіаударів по Костянтинівській громаді, одна людина загинула, ще одна — поранена. Пошкоджено дві адміністративні будівлі підприємств, складське приміщення, приватні будинки, фасади навчального закладу та магазину, а також лінії електромережі. У селі Токарівка Друга на Харківщині одна людина загинула, ще двоє постраждали. У Херсоні поранено вагітну 31-річну жінку та її майже дворічну дитину.



У мережі опублікували відео моменту удару біля ресторану RoseMarine у Кривому Розі. На кадрах із трьох ракурсів видно, що під час вибуху у закладі перебувало небагато людей. Деякі з них сиділи на літньому майданчику на вулиці. Раніше Міноборони РФ заявляло, що нібито в цьому ресторані проходила нарада українських військових, включаючи командування ЗСУ та західних інструкторів.



За даними американського Інституту вивчення війни, українські війська нещодавно просунулися на Луганщині на захід від села Макіївка.