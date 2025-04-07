Українські безпілотники за 12 годин уразили одразу три російські системи ППО у Курській області

Російський ЗРК «Бук-М3» у Курській області. Фото: кадр із відео

Оператори 413-го батальйону безпілотних систем «Рейд» СБС у взаємодії зі зведеним загоном БПЛА «Джміль» 78-го десантно-штурмового полку протягом 12 годин виявили та уразили три російські ЗРК «Бук» у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ.



Зокрема, українські бійці завдали ударів FPV-дронами по пускозаряджальній установці комплексу «Бук-М2», яку росіяни замаскували в лісосмузі. Це призвело до детонації ракет та її знищення.



Також оператори безпілотників уразили дві пускові установки ЗРК «Бук-М3», пошкодивши їх радари. Радар є ключовим елементом ЗРК, призначеним для «підсвічування» повітряних цілей та наведення ракет. Його знищення підриває бойові можливості комплексу.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили російську систему ППО у Луганській області, її вартість – 100 мільйонів доларів.