«Її необхідно рятувати»: на Лиманському напрямку ситуація для ЗСУ загострюється – DeepState

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

Російська армія продовжує просуватися Лиманському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.



Ситуація на відрізку Нове-Катеринівка-Балка Журавка продовжує загострюватися, а загарбники просуваються, маючи перевагу на ділянці. Зокрема, проводяться штурмові дії у напрямку села Новомихайлівка, а поблизу села Балки Журавка війська Росії мали успіх. Також росіяни мали успіх біля селища Нове, а на село Катеринівка чиниться постійний тиск.



«На жаль, ситуація складається на цьому відрізку для Сил оборони України не найкращим чином. Неефективне використання ресурсів бригади, яка тримає зону відповідальності, погана ситуаційна поінформованість та перевага росіян у дронах та можливостях ураження дають про себе знати. Також успіху росіянам додає піхота, яка чинить постійний тиск на позиції українських військових. Ситуація погіршується і її потрібно рятувати. Лінія бойового зіткнення на цьому відрізку зазнає певних змін», – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, яку ціну платить Росія за просування на Донбасі та Харківщині.