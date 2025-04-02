Колишнього «мера» окупованого Єнакієвого звинувачують у хабарі 15 мільйонів рублів

Російські пропагандистські медіа повідомляють, що так званий «мер» окупованого Єнакієвого на Донеччині Роман Храменков став фігурантом кримінальної справи про хабарництво. За версією російського слідства, у листопаді 2023 року він отримав перші 3 мільйони рублів за розірвання договору оренди з одним підприємцем та укладання нового з іншим.



Пізніше, як стверджується, Храменков отримав ще 12 мільйонів рублів від директорки іншої компанії, щоб та могла продовжувати використовувати орендовані приміщення.



Загальна сума хабаря становила 15 мільйонів рублів. Справу передано до суду. «Ексчиновнику» загрожує до 15 років колонії або штраф у 100-кратному розмірі отриманого.