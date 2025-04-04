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В окупованій Горлівці під час обстрілу загинула жінка

04 квітня 2025, 16:07

В окупованій Горлівці під час обстрілу загинула жінка

Тимчасово захоплена Росією Горлівка Донецької області потрапила під обстріл у п'ятницю, 4 квітня. Про це повідомив так званий мер міста Іван Приходько.

За його словами, обстріл стався у Калінінському районі міста.

Внаслідок атаки загинула місцева мешканка.

Раніше ми писали, що окупована Горлівка щодня піддається атакам дронів через близькість до фронту. Російські війська використовують місто для обстрілу території Донецької області, підконтрольної українській владі. На території Горлівки розміщують військову техніку, зокрема засоби радіоелектронної боротьби. Це роблять як у промислових зонах, так і у мирних житлових кварталах.

Переможемо цензуру разом!

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