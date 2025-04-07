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У ЗСУ розповіли, яку ціну платить Росія за просування на Донбасі та Харківщині

07 квітня 2025, 17:29

У ЗСУ розповіли, яку ціну платить Росія за просування на Донбасі та Харківщині

Бої на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ Бої на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

За три місяці 2025 року в середньому за квадратний кілометр української землі Росія втрачає 146 військовослужбовців на Донбасі та Харківщині. Про це стало відомо із розрахунків, опублікованих пресслужбою оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Також окупанти втрачають один танк, дві бойові бронемашини та 4,5 гармати.

Представник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив, що російські війська загалом за перші три місяці цього року втратили орієнтовно 90 814 солдатів.

Згідно з наданими «Новинам Донбасу» даними, втрати РФ за три місяці наступні:

  • за січень: особового складу – 35 431, полон – приблизно 115, танків – 178, бойових бронемашин – 459, гармат та мінометів – 657;
  • за лютий: особового складу – 25 081; полон – приблизно 140; танків – 294; бойових бронемашин – 427; гармат та мінометів – 1003;
  • за березень: особового складу – 30 302; полон – приблизно 130; танків – 234; бойових бронемашин – 449; гармат та мінометів – 1226.

На своїй сторінці у Фейсбук представник ОСУВ «Хортиця» уточнив, що 146 людей на квадратний кілометр – це еквівалент знищення кількох рот або навіть одного батальйону на окремій вузькій ділянці за короткий час.

«У Другій світовій війні такі показники втрат були характерними для найкривавіших битв – типу битви за Сталінград. Те, що навіть на площі одного квадратного кілометра можна втратити стільки людей, говорить про жахливу інтенсивність боїв і повну зневагу до життя особового складу з боку командування російських військ», – зазначив Волошин.

Нагадаємо, що українській армії вдалося вибудувати стійку оборону в районі шахт міста Торецьк Донецької області.

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