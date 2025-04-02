Головне за день: РФ атакувала Харків та Кривий Ріг. Евакуація із небезпечних зон

Політика



Президент США Дональд Трамп розчарований як президентом України Володимиром Зеленським, так і головод Кремля Володимиром Путіним, проте продовжує досягати прогресу на переговорах щодо припинення вогню між Україною та Росією.



Суспільство



Російські пропагандистські медіа повідомляють, що так званий «мер» окупованого Єнакієвого на Донеччині Роман Храменков став фігурантом кримінальної справи про хабарництво. За версією російського слідства, у листопаді 2023 року він отримав перші 3 мільйони рублів за розірвання договору оренди з одним підприємцем та укладання нового з іншим.



У Сумській області евакуйовано майже 50 тисяч жителів із майже 50 населених пунктів. Найбільше людей, близько 4000, вивезли у безпечніші місця з Краснопільського району області, що межує з Білгородською та Курською областями Росії.



У зоні обов'язкової примусової евакуації на Донеччині перебувають 488 дітей. Минулого тижня цю зону розширили з 10 км. до 15 км. від лінії фронту.



Станом на 2 квітня у прифронтовій Покровській громаді станом залишається 3926 осіб. Росіяни обстрілюють громаду та місто Покровськ щодня.



Відділення «Нової пошти» незабаром припинить роботу у місті Родинське Покровського району Донецької області.



Бойові дії



Російська армія двічі на день атакувала Харків. Перша атака припала на 16-поверховий будинок у Київському районі, поранено чотирьох людей. Вдруге ВС РФ завдали 14 ударів по місту за 40 хвилин. Інформація про постраждалих та наслідки влучень встановлюються. Також окупанти вдарили по Кривому Розі, четверо людей загинуло, 14 поранено.



У Таганрозі Ростовської області РФ під час атаки дронів пошкоджено житловий будинок. До медиків з легкими пораненнями звернулися двоє людей. У місті запроваджено режим надзвичайної ситуації.