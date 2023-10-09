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Як вплине на мешканців Донбасу заборона на в'їзд авто з номерами РФ до Євросоюзу

Вікторія Іщенко
09 жовтня 2023, 08:10

Як вплине на мешканців Донбасу заборона на в'їзд авто з номерами РФ до Євросоюзу

Пункт пропуску «Нарва» Фото: Traffest Пункт пропуску «Нарва» Фото: Traffest

За останні кілька тижнів десять європейських країн закрили свої кордони для автомобілів із російськими номерами. Тепер мешканцям українських територій, підконтрольних Москві, які вже перереєстрували свої авто, набагато складніше виїхати з окупації і проїхати в Україну через ЄС. Як ускладнилася дорога та які залишилися варіанти проїзду — читайте у статті «Новин Донбасу».

Які варіанти проїзду були раніше

Незважаючи на складність шляху, люди з окупації все одно періодично намагаються потрапити на територію України. Найчастіше їздять до родичів, або ж ухвалюють рішення переїхати із захоплених областей назовсім. Поки що шляхи три. Це пункт пропуску «Покровка-Колотилівка» на кордоні РФ та Сумської області. Проїзд через країни Балтії та Фінляндії. Ще один варіант — через Грузію, а далі літаком або автобусами через Туреччину, наприклад, до Болгарії.

 «Моя донька живе у Києві. Щоб дістатися до неї, з Донецька я доїхала автобусом до Тбілісі, звідти долетіла до Варшави і автобусом доїхала до Києва. А син зараз у Братиславі. Вже з Києва ми поїхали разом із дочкою до нього. Це нелегко, але дітей та онуків я не бачила понад два роки», — розповідає Олена.

 Нові обмеження для авто з російськими номерами Олену не торкнулися. Вона їхала не на особистому транспорті. Водночас є українці, які все ж таки використовують свої автомобілі. Для мешканців територій, тимчасово підконтрольних РФ, перереєстрація авто — процес, по суті, примусовий, як і отримання паспорта. У грудні 2022 року Москва затвердила правила видачі посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів для мешканців захоплених регіонів. У документі йшлося про те, що до 1 січня 2026 року всі мають переоформити свої авто та отримати номери російського зразка. Вже за місяць ЗМІ РФ писали: на окупованих територіях перереєстрували 21 тисячу автомобілів. За вісім місяців ця цифра, мабуть, багаторазово зросла. Якщо отримання паспорта можна спробувати уникнути, з номерами автомобіля, який постійно у полі зору, історія складніша.

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Для виїзду до ЄС мешканці окупованих територій здебільшого використовують свій транспорт, бо це зручніше, але трапляються випадки, коли це життєво необхідно. 17 вересня Російська служба BBC писала про біженку з Маріуполя з термінальною стадією раку. Жінка змушена була перетинати російсько-естонський кордон на інвалідному візку. Її не відправили на реанімобілі, побоюючись конфіскації машини із номерами РФ. Це було на пункті пропуску «Нарва» в Естонії. За словами волонтерів, неясно, як тепер вивозити маломобільних людей чи тих, хто хворий, наприклад, через Фінляндію. На російсько-фінському кордоні взагалі немає пішого переходу. Лише автомобільний.

Як тепер виїхати з окупації

Першими заборону на авто з номерами РФ запровадили країни Балтії — 12 та 13 вересня. Фінляндія заборонила в'їзд із 16 вересня. Потім це рішення ухвалили Польща, Німеччина, Хорватія, Франція, Норвегія, Болгарія. У правилах є деякі винятки. Наприклад, іноді заборона не стосується громадян Євросоюзу та членів їхніх сімей, які проживають у Росії, дипломатичних місій або в'їжджають із гуманітарних причин. Також можуть проїжджати автобуси — і це важливий нюанс для мешканців окупованих територій. Адже переважно ті, хто намагався виїхати з регіонів, непідконтрольних Києву, робив це через перевізників. Рейси з Донецька, Луганська, Маріуполя, Бердянська та інших міст здійснюють і зараз. Автобуси довозять або до кордону, або доїжджають безпосередньо до європейських столиць. Наприклад, до Варшави.

 Щодо автомобілів із номерами РФ, то варіант, по суті, залишився лише один. З окупованої території їхати через Росію до Грузії, потім перетинати Туреччину, а потім заїжджати до Греції. Маршрут — величезний. Наприклад, із Донецька через Батумі, Анкару та Стамбул у грецькі Салоніки — близько 3500 кілометрів. Мабуть, саме тому в чатах, де люди діляться досвідом переїздів, поки що немає таких історій. У той же час, користувачі підтверджують: авто з російськими номерами розвертають назад. При цьому ті, хто залишав окуповані території через Латвію та Естонію, пишуть: автомобілі з українськими номерами пропускають без проблем.

«Діляюся досвідом проходження кордону Нарва у бік РФ на укрномерах та укрпаспортом (прописка "нових" територій). Бронь була о 1:10 на 8 ранку, на кордон Естонії заїхав близько 9-ї, Естонію пройшов швидко, оглянули побіжно, на кордон РФ заїхали о 20:00, на співбесіду покликали о 23:00 і пройшов я о 2 годині ночі, виїхав з кордону о 5 ранку! Загалом, вийшло 21 година проходження!».

Для зручності є електронна черга для проходження естонського кордону. Зареєструватися можна тут.

РФ закриває в'їзд для українців

6 жовтня з'явилася чергова новина, яка тепер у топі обговорень у чатах. Росія вирішила, що з 16 жовтня громадянам України не можна буде в'їжджати до РФ з третіх країн через усі пропускні пункти, крім двох. Це аеропорт Шереметьєво у Москві, а також пункт «Лудонка» на кордоні з Латвією. У Москві це назвали «тимчасовим заходом» нібито для безпеки громадян РФ «у геополітичних умовах, що склалися». Що мали на увазі, у Кремлі не уточнили. Можливо, це натяк на проникнення диверсантів, про які Москва періодично говорить.

 Що це означає на практиці? Якщо житель окупованої території вирішить виїхати до ЄС, Грузії, а потім до України, він може скористатися будь-яким КПП. Тут усе по-старому. Із поверненням буде складніше. Доведеться їхати або через пункт «Лудонка» — досить непопулярний на сьогодні через погані дороги. Або летіти в аеропорт «Шереметьєво», куди здійснюють рейси лише обрані авіакомпанії. Наприклад, із Грузії туди потрапити не можна. Є варіанти зі Стамбула. Тобто через кілька країн потрібно буде дістатися цього турецького міста і вилітати вже звідти. Всі ці географічні гаки та маніпуляції роблять шлях набагато дорожчим.

 У чатах пишуть: за словами перевізників, українців, які отримали паспорт РФ, це нововведення не торкнеться. А тим, хто не має російських документів, доведеться будувати свої маршрути лише через пункт «Лудонка» чи «Шереметьєво». Якщо це справді так, то рішення Москви — чергова спроба змусити мешканців окупованих територій оформляти громадянство РФ. Для досягнення цієї мети країна-агресор використовує вже будь-які, навіть антиправові методи, що суперечать своїй конституції. Як, наприклад, заборона на надання медичних послуг мешканцям Запорізької області, які не отримали паспорт.

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