Як вплине на мешканців Донбасу заборона на в'їзд авто з номерами РФ до Євросоюзу

Пункт пропуску «Нарва» Фото: Traffest

За останні кілька тижнів десять європейських країн закрили свої кордони для автомобілів із російськими номерами. Тепер мешканцям українських територій, підконтрольних Москві, які вже перереєстрували свої авто, набагато складніше виїхати з окупації і проїхати в Україну через ЄС. Як ускладнилася дорога та які залишилися варіанти проїзду — читайте у статті «Новин Донбасу».

Які варіанти проїзду були раніше

Незважаючи на складність шляху, люди з окупації все одно періодично намагаються потрапити на територію України. Найчастіше їздять до родичів, або ж ухвалюють рішення переїхати із захоплених областей назовсім. Поки що шляхи три. Це пункт пропуску «Покровка-Колотилівка» на кордоні РФ та Сумської області. Проїзд через країни Балтії та Фінляндії. Ще один варіант — через Грузію, а далі літаком або автобусами через Туреччину, наприклад, до Болгарії.



«Моя донька живе у Києві. Щоб дістатися до неї, з Донецька я доїхала автобусом до Тбілісі, звідти долетіла до Варшави і автобусом доїхала до Києва. А син зараз у Братиславі. Вже з Києва ми поїхали разом із дочкою до нього. Це нелегко, але дітей та онуків я не бачила понад два роки», — розповідає Олена.



Нові обмеження для авто з російськими номерами Олену не торкнулися. Вона їхала не на особистому транспорті. Водночас є українці, які все ж таки використовують свої автомобілі. Для мешканців територій, тимчасово підконтрольних РФ, перереєстрація авто — процес, по суті, примусовий, як і отримання паспорта. У грудні 2022 року Москва затвердила правила видачі посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів для мешканців захоплених регіонів. У документі йшлося про те, що до 1 січня 2026 року всі мають переоформити свої авто та отримати номери російського зразка. Вже за місяць ЗМІ РФ писали: на окупованих територіях перереєстрували 21 тисячу автомобілів. За вісім місяців ця цифра, мабуть, багаторазово зросла. Якщо отримання паспорта можна спробувати уникнути, з номерами автомобіля, який постійно у полі зору, історія складніша.

Для виїзду до ЄС мешканці окупованих територій здебільшого використовують свій транспорт, бо це зручніше, але трапляються випадки, коли це життєво необхідно. 17 вересня Російська служба BBC писала про біженку з Маріуполя з термінальною стадією раку. Жінка змушена була перетинати російсько-естонський кордон на інвалідному візку. Її не відправили на реанімобілі, побоюючись конфіскації машини із номерами РФ. Це було на пункті пропуску «Нарва» в Естонії. За словами волонтерів, неясно, як тепер вивозити маломобільних людей чи тих, хто хворий, наприклад, через Фінляндію. На російсько-фінському кордоні взагалі немає пішого переходу. Лише автомобільний.

Як тепер виїхати з окупації

Першими заборону на авто з номерами РФ запровадили країни Балтії — 12 та 13 вересня. Фінляндія заборонила в'їзд із 16 вересня. Потім це рішення ухвалили Польща, Німеччина, Хорватія, Франція, Норвегія, Болгарія. У правилах є деякі винятки. Наприклад, іноді заборона не стосується громадян Євросоюзу та членів їхніх сімей, які проживають у Росії, дипломатичних місій або в'їжджають із гуманітарних причин. Також можуть проїжджати автобуси — і це важливий нюанс для мешканців окупованих територій. Адже переважно ті, хто намагався виїхати з регіонів, непідконтрольних Києву, робив це через перевізників. Рейси з Донецька, Луганська, Маріуполя, Бердянська та інших міст здійснюють і зараз. Автобуси довозять або до кордону, або доїжджають безпосередньо до європейських столиць. Наприклад, до Варшави.



Щодо автомобілів із номерами РФ, то варіант, по суті, залишився лише один. З окупованої території їхати через Росію до Грузії, потім перетинати Туреччину, а потім заїжджати до Греції. Маршрут — величезний. Наприклад, із Донецька через Батумі, Анкару та Стамбул у грецькі Салоніки — близько 3500 кілометрів. Мабуть, саме тому в чатах, де люди діляться досвідом переїздів, поки що немає таких історій. У той же час, користувачі підтверджують: авто з російськими номерами розвертають назад. При цьому ті, хто залишав окуповані території через Латвію та Естонію, пишуть: автомобілі з українськими номерами пропускають без проблем.



«Діляюся досвідом проходження кордону Нарва у бік РФ на укрномерах та укрпаспортом (прописка "нових" територій). Бронь була о 1:10 на 8 ранку, на кордон Естонії заїхав близько 9-ї, Естонію пройшов швидко, оглянули побіжно, на кордон РФ заїхали о 20:00, на співбесіду покликали о 23:00 і пройшов я о 2 годині ночі, виїхав з кордону о 5 ранку! Загалом, вийшло 21 година проходження!».

Для зручності є електронна черга для проходження естонського кордону. Зареєструватися можна тут.

РФ закриває в'їзд для українців

6 жовтня з'явилася чергова новина, яка тепер у топі обговорень у чатах. Росія вирішила, що з 16 жовтня громадянам України не можна буде в'їжджати до РФ з третіх країн через усі пропускні пункти, крім двох. Це аеропорт Шереметьєво у Москві, а також пункт «Лудонка» на кордоні з Латвією. У Москві це назвали «тимчасовим заходом» нібито для безпеки громадян РФ «у геополітичних умовах, що склалися». Що мали на увазі, у Кремлі не уточнили. Можливо, це натяк на проникнення диверсантів, про які Москва періодично говорить.



Що це означає на практиці? Якщо житель окупованої території вирішить виїхати до ЄС, Грузії, а потім до України, він може скористатися будь-яким КПП. Тут усе по-старому. Із поверненням буде складніше. Доведеться їхати або через пункт «Лудонка» — досить непопулярний на сьогодні через погані дороги. Або летіти в аеропорт «Шереметьєво», куди здійснюють рейси лише обрані авіакомпанії. Наприклад, із Грузії туди потрапити не можна. Є варіанти зі Стамбула. Тобто через кілька країн потрібно буде дістатися цього турецького міста і вилітати вже звідти. Всі ці географічні гаки та маніпуляції роблять шлях набагато дорожчим.



У чатах пишуть: за словами перевізників, українців, які отримали паспорт РФ, це нововведення не торкнеться. А тим, хто не має російських документів, доведеться будувати свої маршрути лише через пункт «Лудонка» чи «Шереметьєво». Якщо це справді так, то рішення Москви — чергова спроба змусити мешканців окупованих територій оформляти громадянство РФ. Для досягнення цієї мети країна-агресор використовує вже будь-які, навіть антиправові методи, що суперечать своїй конституції. Як, наприклад, заборона на надання медичних послуг мешканцям Запорізької області, які не отримали паспорт.