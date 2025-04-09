ЗРГК «Панцир-С1» зафіксували агенти «АТЕШ» у Севастополі

Агенти українського руху опору «АТЕШ» отримали дані про розміщення російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» у Пісочній бухті Севастополя.
Інформацію передали військовослужбовці РФ, які проходять службу у військах ППО. В «АТЕШ» підкреслюють, що дедалі більше російських військових виходять на контакт через нестерпні умови служби та невдоволення командуванням.
Опір продовжує роботу з виявлення ворожої техніки та позицій окупантів.
Нагадаємо, дрон ГУР МО України «Prymary», що брав участь у нещодавній операції на території тимчасово окупованого Криму, зафіксував момент ухилення від ракетного удару російського комплексу «Панцир-С1».
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