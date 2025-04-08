Головне за день: У Покровську мешканців ховають у дворах. ЗСУ взяли в полон громадян Китаю

Суспільство



В окупованому Луганську через закриття одразу трьох мостів в одному з районів виник транспортний колапс. За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, об'єкти інфраструктури міста знаходяться в аварійному стані і потребують капітального ремонту.



У дворах житлових будинків у Покровську на Донеччині з'явилися могили цивільних жителів.



Бойові дії



Російська армія обстріляла житловий сектор Лимана, пошкоджено чотири приватні будинки, спалахнули автомобіль і суха трава.



Військовослужбовці 144-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ розстріляли пораненого бійця Сил оборони України поблизу села Катеринівка Донецької області.



На Донеччині українські військові під час бою взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.



За даними аналітиків DeepState, українська армія частково відбила селище Шевченка під Покровськом.



Російські військові взяли під контроль село Гуєво у Курській області, повідомили у Міноборони РФ та підтвердив OSINT-проект BlackBird. Це було останнє село із довоєнним населенням понад 100 осіб, яке досі контролювали ЗСУ у російському регіоні. Близький до українського Міноборони проект DeepState продовжує вказувати Гуєво як під контролем ЗСУ.