Російські військові вбили 4 людини на Донеччині 9 квітня

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 9 квітня. Фото: ОВА

Минулої доби в Донецькій області через російські обстріли загинули 4 людини. Ще двоє дістали поранень. Про це станом на ранок 10 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади загинула людина.

Покровський район. У Покровську загинула людина, пошкоджено 4 будинки. Ще одна людина загинула у Новоекономічному Гродівській громаді.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, 4 дачі, 2 господарські будівлі; у Зарічному 1 будинок зруйновано та 1 пошкоджено. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено культову споруду. У Слов'янську пошкоджено майстерню. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, кав'ярню та 3 автомобілі.

Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 16 будинків.

За добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 84 особи, у тому числі 15 дітей, зазначив начальник ОВА.