Російські військові вбили 4 людини на Донеччині 9 квітня

Минулої доби в Донецькій області через російські обстріли загинули 4 людини. Ще двоє дістали поранень. Про це станом на ранок 10 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади загинула людина.
Покровський район. У Покровську загинула людина, пошкоджено 4 будинки. Ще одна людина загинула у Новоекономічному Гродівській громаді.
Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, 4 дачі, 2 господарські будівлі; у Зарічному 1 будинок зруйновано та 1 пошкоджено. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено культову споруду. У Слов'янську пошкоджено майстерню. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, кав'ярню та 3 автомобілі.
Бахмутський район. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 16 будинків.
За добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 84 особи, у тому числі 15 дітей, зазначив начальник ОВА.
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