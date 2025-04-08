Окупанти на Херсонщині та Запоріжжі опитують про доноси

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей місцевим жителям почали телефонувати невідомі особи, які представляються співробітниками так званого «соціологічного центру». Про це повідомляють активісти руху «Жовта Стрічка».



Дзвінки, як стверджується, відбуваються «за дорученням окупаційної адміністрації». Крім стандартних запитань про рівень «довіри до влади» і ставлення до так званої «спецоперації», співрозмовникам ставлять запитання щодо готовності доносити на оточуючих.

Зокрема, запитують:

«Чи знаєте ви, як і про що можна повідомити в поліцію?»

«Чи доводилося вам повідомляти про екстремістські або антиросійські вчинки?»

«Як саме адміністрація може покращити механізм повідомлення про екстремізм, щоб ви ним користувалися?»

В українському спротиві вважають такі дії черговою спробою тиску та впровадження страху серед цивільного населення.

Раніше в окупованій Луганській області росіяни анонсували примусове виселення українців, які не отримали російські документи.