У Новій Каховці комунальників змушують замальовувати номери будинків

В окупованій Новій Каховці та навколишніх селах комунальників змушують замальовувати номери будинків у приватному секторі, пояснюючи це «безпекою військових». Про це повідомляє телеграм-канал українського опору «Жовта Стрічка».



Місцеві мешканці скаржаться, що в умовах майже відсутнього мобільного інтернету, непрацюючого GPS і поганого мобільного зв'язку екстрені служби не можуть знайти потрібні адреси.



Єдині статичні орієнтири — вивіски, також піддаються замальовуванню. В опорі повідомляють, що такі дії вже кілька разів призводили до того, що швидка допомога не могла знайти місце виклику і їхала без надання допомоги.

Раніше на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей загарбники проводили опитування місцевих мешканців.