Пушилін наказав призивати чоловіків 18-30 років ТОТ Донеччини в армію РФ

На ТОТ Донеччини до армії РФ призвуть чоловіків 18-30 років Фото: Маріупольська міськрада

Ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін зобов'язав забезпечити виконання плану призову жителів окупованої Донеччини до російської армії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



Згідно з указом, мобілізації підлягають громадяни 1995-2007 років народження, зокрема жителі тимчасово окупованого Маріуполя.

Пушилін розпорядився створити призовні комісії на місцях, а головам так званих «муніципальних утворень» доручено сприяти військовим комісаріатам і взяти під особистий контроль виконання плану з призову на 2025 рік.



Куди саме будуть призвані чоловіки, не уточнюють. Також не вказано передбачувану кількість призовників.



Однак, як показує практика в інших окупованих населених пунктах, Росія використовує мобілізованих місцевих жителів як «гарматне м'ясо» на передовій.

Раніше розпочалася «агресивна мобілізація» молоді в окупованому Маріупольському районі. Нагадаємо, глава Кремля Путін підписав указ про весняний призов на військову службу до армії РФ. З 1 квітня по 15 липня росіяни планують призвати 150 тисяч солдатів.