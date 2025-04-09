Вибух у житловому районі окупованого Донецька: загинули хлопчики 11 та 14 років

В окупованому Донецьку два підлітки загинули під час детонації боєприпасу. Про це повідомили в окупаційній адміністрації міста. Про вибух у Куйбишевському районі Донецька стало відомо увечері 8 квітня. Тоді повідомлялося про постраждалих, але без подробиць.



Наступного дня, 9 квітня, в угрупуванні «ДНР» заявили, що хлопчики 11 і 14 років загинули «внаслідок детонації боєприпасу ЗСУ, що раніше нарізувався». Серед версій щодо причин вибуху також скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника. Версію про те, що дві дитини грали зі знайденою гранатою чи іншим вибухонебезпечним предметом, — не озвучують.

На фото з місця події видно наслідки вибуху — вікна вибиті у квартирах кількох багатоповерхових будинків.

В окупованому селі Новополтавка під Бердянськом раніше стався вибух, внаслідок якого загинули двоє дітей.