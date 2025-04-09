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«ДНР» розшукує шістьох громадян Непалу — ймовірно, їх завербували на війну

09 квітня 2025, 19:45

«ДНР» розшукує шістьох громадян Непалу — ймовірно, їх завербували на війну

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук шістьох громадян Непалу. Як повідомила «Медіазона», відповідна інформація з'явилася у базі даних відомства. Підставою для їхнього розшуку стала ухвала управління «МВС ДНР» на окупованій території Донецької області.

Це чоловіки віком від 21 до 45 років: Біплап Таманг, Ганеш Бахадур Тхапа, Рам Кумар Прадхама, Бікрам Бахадур Вайба, Бхім Бахадур Чхетрі та Кумар Шрестха.

Раніше, у лютому 2024 року, телеканал CNN із посиланням на численні джерела повідомив, що Росія залучила до участі у війні проти України від 14 до 15 тисяч громадян Непалу. За інформацією журналістів, непальці в'їжджали до країни за туристичними візами, щоб потім підписати контракт із Міноборони РФ.

Пізніше «Медіазона» звернула увагу на статистику міністерства закордонних справ Росії: у 2023 році громадянам Непалу було видано рекордну кількість віз — 3 037. З них 1 756 — туристичні, ще 1 119 — з метою роботи чи навчання.

На тлі загибелі 10 непальців, які воювали на боці Росії, влада Непалу в січні 2023 року призупинила видачу дозволів на працевлаштування в Росії та Україні. Тоді ж було відомо, що у складі російських військ перебувають близько 200 громадян Непалу.

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