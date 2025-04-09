В окупованому селі на Бердянщині від вибуху загинули двоє дітей

В окупованому селі Новополтавка загинули двоє дітей

В окупованому селі Новополтавка на Бердянщині стався вибух, внаслідок якого загинули двоє дітей. Про це повідомляє видання «БердянсЬк Сьогодні».



За даними окупаційних ЗМІ, вибух стався у двоповерховому житловому будинку в селі Новополтавка Чернігівської громади Бердянського району. Загинули дівчатка 9 та 11 років. Чотири людини отримали важкі поранення і були доставлені в Бердянську міську лікарню.

Результат вибуху в окупованому селі Новополтавка

Від вибуху два під'їзди двоповерхового житлового будинку обвалилися, пошкоджено вісім квартир, з яких шість зруйновано. Окупанти повідомляють, що причини вибуху встановлюються, розбір завалів триває.

Нагадаємо, окупанти засудили мешканця Бердянська до 14 років ув'язнення.