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В окупованому селі на Бердянщині від вибуху загинули двоє дітей

09 квітня 2025, 12:42

В окупованому селі на Бердянщині від вибуху загинули двоє дітей

В окупованому селі Новополтавка загинули двоє дітей В окупованому селі Новополтавка загинули двоє дітей

В окупованому селі Новополтавка на Бердянщині стався вибух, внаслідок якого загинули двоє дітей. Про це повідомляє видання «БердянсЬк Сьогодні».

За даними окупаційних ЗМІ, вибух стався у двоповерховому житловому будинку в селі Новополтавка Чернігівської громади Бердянського району. Загинули дівчатка 9 та 11 років. Чотири людини отримали важкі поранення і були доставлені в Бердянську міську лікарню.

Результат вибуху в окупованому селі Новополтавка

Від вибуху два під'їзди двоповерхового житлового будинку обвалилися, пошкоджено вісім квартир, з яких шість зруйновано. Окупанти повідомляють, що причини вибуху встановлюються, розбір завалів триває.

Нагадаємо, окупанти засудили мешканця Бердянська до 14 років ув'язнення.

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