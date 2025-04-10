Внаслідок атаки на Київ постраждали дві жінки

У ніч проти 10 квітня російські війська завдали удару безпілотниками по Києву. Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста. Про це повідомила пресслужба ДСНС
Зазначається, що у Дарницькому районі пошкоджено приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищено одну з господарських споруд.
Дві жінки звернулися за медичною допомогою: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — дрібні поранення правого передпліччя.
У Голосіївському районі внаслідок російської атаки сталося займання складського приміщення.
Усі пожежі ліквідовано. До гасіння та ліквідації наслідків було залучено понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки.
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