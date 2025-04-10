У Туреччині стартували переговори російської та американської делегацій — ТАСС

Переговори американської та російської делегацій розпочалися у Стамбулі. Ілюстративне фото

У Стамбулі розпочалися переговори російської та американської делегацій. Про це вранці 10 квітня повідомляє ТАСС.

Зазначається, що переговори відбудуться у закритому режимі. За даними джерела ТАСС, вони триватимуть кілька годин, але «не стануть такими тривалими, як колишній раунд».

Російську делегацію очолює посол Росії у США Олександр Дарчієв, американську — заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.

Попереднього разу російська та американська делегація зустрічалася в Ер-Ріяді 24 березня. Зустріч тривала понад 12 годин. З російської сторони в переговорах взяли участь голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бесіда.