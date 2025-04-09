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Головне за день: Атака на Дніпро та Харків. Наступ на Сумську та Харківську області

09 квітня 2025, 23:00

Головне за день: Атака на Дніпро та Харків. Наступ на Сумську та Харківську області

Політика

 У Китаї відреагували на кадри зі своїми полоненими солдатами в Україні. Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь запевнив, що Китай не відправляв своїх військовослужбовців для участі у війні проти України. Проте перевіряється інформація, яка надійшла від української сторони.

Суспільство

 На території підконтрольної Україні Донеччини проживає близько 283 тисячі осіб, з них 21,5 тисячі — діти. У 17 громадах, які офіційно віднесені до зони активних бойових дій, залишаються близько 29 тисяч жителів, включаючи 202 дітей.

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще шістьох українських дітей із тимчасово окупованих територій. Серед них — 16-річний хлопець, батько якого загинув після жорстоких тортур з боку російських військових. Ще дві сестри перебували під загрозою вилучення з сім'ї, інша дівчина постійно зазнавала домагань з боку російських солдатів.

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін зобов'язав забезпечити виконання плану призову мешканців окупованої Донецької області до російської армії. Згідно з «указом», мобілізації підлягають громадяни 1995–2007 років народження.

Бойові дії

 «Шахеди» вночі масовано атакували Дніпро та Харків: виникли масштабні пожежі, поранено 20 людей. Щонайменше двоє людей загинуло та двоє поранено за день внаслідок обстрілів Донецької області окупаційними військами РФ. Ще троє людей постраждали в Краматорську під час вечірньої атаки.

В окупованому Донецьку двоє підлітків загинули під час детонації боєприпасу.

В окупованому селі Новополтавка Бердянської області стався вибух, загинули двоє дітей, чотири особи зазнали тяжких поранень. Вибухом зруйнувано два під'їзди двоповерхового житлового будинку, пошкоджено вісім квартир, з яких шість зруйновано. Окупанти повідомляють, що причини вибуху встановлюються, розбір завалів продовжується.

У Торецьку Донецької області йдуть постійні та дуже складні міські бої, повідомив речник ОСГВ «Хортиця» Віктор Трегубов. За його словами, росіяни намагаються використати всі методи, щоб зайти на українські позиції чи хоча б їх зруйнувати.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що новий російський наступ на Сумську та Харківську області фактично вже розпочався. За його словами, вже кілька днів українські військові спостерігають збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій окупантів у всіх напрямках.

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