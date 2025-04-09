Армія РФ посилила наступальні операції по всій лінії фронту — CNN

Наступальні операції російської армії на всій лінії фронту посилилися, пише американський телеканал CNN із посиланням на повідомлення українських офіцерів у соціальних мережах, інформацію Генштабу ЗСУ та дані солдатів, з якими поговорило видання.
Це відбувається на тлі переговорів між Росією та США, які, на думку Вашингтона, мають призвести до поступового згортання бойових дій в Україні.
Так, український розвідник, що знаходиться в районі Покровська, повідомив CNN, що за останні 10 днів російська армія активізувалася та перекидає туди додаткові сили та техніку для майбутніх наступів. «Ми бачимо це на кадрах з безпілотників і чуємо, як вони говорять про це в радіоперехопленнях», — сказав телеканалу офіцер.
Але оскільки сам Покровськ надійно захищений, основні зусилля Росії в цьому районі можуть бути не спрямовані на нього, зазначає CNN. Однією з можливих цілей називається населений пункт Новопавлівка на Дніпропетровщині.
«Фронт у цьому районі перейшов до активної фази. Росіяни не зупиняться, — пише в Telegram українець із позивним Мучной. — Вони увійдуть до Дніпропетровської області — це одне з ключових завдань, поставлених російським командуванням».
Якщо російський наступ на Дніпропетровську область матиме успіх, це буде перший український регіон, який буде частково окупований Росією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
За даними DeepState, бої йдуть вже приблизно за 6 км від кордонів області, а мешканці прикордонних населених пунктів уже евакуюються, повідомляє CNN з посиланням на представників Дніпропетровської області.
Російські війська також досягли стійких успіхів в останні тижні в Луганській області, особливо на північ від міста Лиман, залізничного вузла та тилової бази підтримки українських військ.
«Тяжко, треба працювати над стабілізацією фронту та методично вибивати супротивника, інакше гангрена розростеться», — цитує CNN українського офіцера, який також пише в Telegram.
Про зростання активності Росії на всій лінії фронту з 23 березня свідчать і зведення Генштабу України. До цієї дати середня кількість щоденних зіткнень у березні становила близько 140 (виняток — 11 березня). Пізніше ця цифра зросла до приблизно 180 бойових зіткнень на день (зростання на 30%), зазначає CNN. Дані включають, зокрема, інформацію щодо Курської області, уточнює телеканал.
Незважаючи на посилення активності, площа території, яку захоплює Росія, залишається невеликою, йдеться у статті. Наприклад, угруповання ЗС РФ на південний захід від Покровська, яке рухається на Дніпропетровську область, зараз знаходиться лише на 45 км далі, ніж рік тому.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях