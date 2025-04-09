Армія РФ посилила наступальні операції по всій лінії фронту — CNN

Росія посилила наступ на всій лінії фронту в Україні на тлі переговорів про можливе перемир'я. Інфографіка: CNN

Наступальні операції російської армії на всій лінії фронту посилилися, пише американський телеканал CNN із посиланням на повідомлення українських офіцерів у соціальних мережах, інформацію Генштабу ЗСУ та дані солдатів, з якими поговорило видання.

Це відбувається на тлі переговорів між Росією та США, які, на думку Вашингтона, мають призвести до поступового згортання бойових дій в Україні.

Так, український розвідник, що знаходиться в районі Покровська, повідомив CNN, що за останні 10 днів російська армія активізувалася та перекидає туди додаткові сили та техніку для майбутніх наступів. «Ми бачимо це на кадрах з безпілотників і чуємо, як вони говорять про це в радіоперехопленнях», — сказав телеканалу офіцер.

Але оскільки сам Покровськ надійно захищений, основні зусилля Росії в цьому районі можуть бути не спрямовані на нього, зазначає CNN. Однією з можливих цілей називається населений пункт Новопавлівка на Дніпропетровщині.

«Фронт у цьому районі перейшов до активної фази. Росіяни не зупиняться, — пише в Telegram українець із позивним Мучной. — Вони увійдуть до Дніпропетровської області — це одне з ключових завдань, поставлених російським командуванням».

Якщо російський наступ на Дніпропетровську область матиме успіх, це буде перший український регіон, який буде частково окупований Росією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За даними DeepState, бої йдуть вже приблизно за 6 км від кордонів області, а мешканці прикордонних населених пунктів уже евакуюються, повідомляє CNN з посиланням на представників Дніпропетровської області.

Російські війська також досягли стійких успіхів в останні тижні в Луганській області, особливо на північ від міста Лиман, залізничного вузла та тилової бази підтримки українських військ.

«Тяжко, треба працювати над стабілізацією фронту та методично вибивати супротивника, інакше гангрена розростеться», — цитує CNN українського офіцера, який також пише в Telegram.

Про зростання активності Росії на всій лінії фронту з 23 березня свідчать і зведення Генштабу України. До цієї дати середня кількість щоденних зіткнень у березні становила близько 140 (виняток — 11 березня). Пізніше ця цифра зросла до приблизно 180 бойових зіткнень на день (зростання на 30%), зазначає CNN. Дані включають, зокрема, інформацію щодо Курської області, уточнює телеканал.

Незважаючи на посилення активності, площа території, яку захоплює Росія, залишається невеликою, йдеться у статті. Наприклад, угруповання ЗС РФ на південний захід від Покровська, яке рухається на Дніпропетровську область, зараз знаходиться лише на 45 км далі, ніж рік тому.