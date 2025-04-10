На окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму розпочався призов до лав армії РФ

З окупованих територій України чоловіків почали мобілізувати до армії РФ після наказу Путіна про весняний призов. Ілюстративне фото

31 березня Володимир Путін підписав наказ про початок весняної призовної кампанії до російської армії строковиків. Це буде найбільший призов строковиків у РФ за останні 10 років – 160 тисяч чоловіків віком від 18 до 30 років будуть відправлені до армії.

Щоправда, російська влада обіцяє своїм громадянам, що відправляти на війну свою молодь не буде, проте історія з Курською областю і не лише свідчить, що це може бути брехнею.

На окупованих після 24 лютого 2022 року українських теренах РФ вперше провела мобілізацію у 2023 році. На жаль, ні тоді, ні зараз окупанти не повідомляють, скільки молодих українців вони забрали до армії. Загалом інформації про чисельність строковиків у розподілі по регіонах не надається ЗМІ.

Єдине, що вдалося дізнатися, що з Москви та Московської області — а це регіон РФ з найбільшою щільністю населення, там проживає понад 20 мільйонів росіян згідно з офіційною статистикою, а за неофіційною — на 50% більше, — призватиме лише 7,5 тисяч із 160 тисяч запланованих солдатів.

Тобто основний тягар знову припаде на регіони, зокрема й окуповані українські території.

Донецька та Луганська області, які з початку повномасштабного російського вторгнення втратили значну частину чоловічого населення (кількість втрат на території, підконтрольній «ЛНР-ДНР», взагалі не вважалася і не відзначається у загальній статистиці втрат армії РФ), вже зараз видали спеціальні накази про створення бригад з розшуку.

На підприємствах неофіційно попереджають молодих працівників, що після строкової служби змушуватимуть підписувати контракт, тому радять уникати строкової служби.

У донецьких та луганських пабликах обговорюють можливість звільнення від строкової служби, якщо ти вже воював на так званій СВО. Однак люди пишуть, що, незважаючи на ухвалений закон про це, демобілізованим з різних причин із російської армії зараз вручають повістки на строкову службу, і люди просто шоковані цими обставинами.