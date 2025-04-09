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Швидка не доїде, автобус не пройде: ремонт мостів ізолював передмістя окупованого Луганська

09 квітня 2025, 15:41

Швидка не доїде, автобус не пройде: ремонт мостів ізолював передмістя окупованого Луганська

Швидка не доїде, автобус не пройде: ремонт мостів ізолював передмістя окупованого Луганська

В окупованому Луганську через закриття одразу трьох мостів в одному з районів виник транспортний колапс. Об'єкти інфраструктури міста знаходяться в аварійному стані та потребують капітального ремонту, який необхідно було провести ще кілька років тому.

У місті встановлюють понтонний міст через річку Лугань на вулиці імені 395-ї Шахтарської Дивізії, неподалік перехрестя з вулицею Кірова.

Єдиний міст, що зараз функціонує, — на вулиці Карла Лібкнехта — посилено охороняють: там розмістять пости «поліції» та Росгвардії, що, за твердженням окупаційної влади, має знизити ризик аварій.

Ремонт трьох мостів ведеться одночасно:

• міст у районі парку ім. 1 Травня обіцяють закінчити до липня

• міст на вул. 395-й Шахтарської Дивізії — до жовтня

• Вергунський переїзд — до листопада

«Дотягли до останнього. Після громадського резонансу роботи розпочали – обіцяють завершити до кінця року. Організували об'їзні шляхи, але й на цих ділянках є шляхопроводи, рух якими обмежений. Для зменшення пробок обіцяють встановити понтонний міст. Там проїзд здійснюватиметься реверсивним рухом — по черзі», — зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Тим часом у селищі Велика Вергунка на окупованій Луганщині місцеві жителі виявилися фактично відрізані від Луганська через ремонт мостів. Туди не можуть доїхати ані екстрені служби, ані громадський транспорт.

Щоб відвезти дитину до лікарні, доводиться вставати о четвертій ранку і діставатися об'їзду — через Камброд і Квартал Якіра. Мешканці записали відеозвернення до окупаційної адміністрації з проханням розв'язати проблему.

Наразі єдиний шлях — тимчасовий проїзд під залізничним мостом. Однак дорога розбита, а тунель надто вузький для великогабаритного транспорту. Місцеві почали самостійно розчищати і підсипати ділянку, щоб зробити її хоч трохи прохідною.

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