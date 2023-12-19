Втрат — немає, контрактників — сотні тисяч. Як заяви Путіна розходяться з реальністю

Володимир Путін. Фото: Пресслужба президента РФ

Чи буде в Росії друга хвиля мобілізації? Це питання турбує не лише самих росіян, а й українців з окупованих територій. Після того, як частини Донбасу, Запорізької та Херсонської областей стали так званими «новими регіонами», місцевих мешканців можуть призвати до путінської армії. Під час прямої лінії Володимир Путін заявив, що мобілізація не планується, адже в РФ нібито достатньо добровольців, але наскільки реальні цифри, озвучені лідером Кремля? Подробиці — в матеріалі «Новин Донбасу».

Якщо майже півмільйона росіян підписали контракти, то чому мобілізованих не повертають додому

«Станом на вчорашній вечір мені доповіли (на 13 грудня — ред.), що набрано 486 тисяч, і потік наших чоловіків, які готові захищати інтереси Батьківщини зі зброєю в руках, не зменшується», — так Путін відповів на питання про ймовірність другої хвилі мобілізації, натякаючи на те, що в ній немає необхідності.



За його словами, до кінця року Міноборони РФ планувало набрати приблизно 410 тисяч контрактників, але їх виявилося навіть більше.



Пропагандистську кампанію про добровольців Москва запустила цього року. Періодично зі звітами, у яких цифри завжди величезні, виступають то Путін, то Шойгу, то Медведєв. У червні президент РФ заявив: контракт про проходження військової служби уклали понад 150 тисяч людей. На початку вересня це було нібито вже 280 тисяч. А 1 грудня Дмитро Медведєв заявив: на військову службу за контрактом за 11 місяців прийнято понад 452 тисячі людей. Тобто, за два тижні, до 14 грудня — дня прямої лінії Путіна, кількість добровольців склала 34 тисячі — приблизно по 2500 людей на день. Це навіть більше, ніж озвучив лідер Кремля.



У той же час Путін не сказав, як контрактники проходять підготовку, з яких регіонів їх найбільше, куди саме в Україні їх відправляють. Жодної конкретики не знайти і в російських ЗМІ, хоча, знову нагадаємо, кампанія з набору триває майже рік. Не торкнувся лідер Кремля і теми, чому мобілізованих не повертають додому. Хоча перед прямою лінією саме цей момент вважали найбільш інтригуючим. Родички російських призовників, судячи з інформації в тематичних групах, надіслали в ефір десятки питань. Вони стверджують: їхні чоловіки, сини та брати вже понад рік перебувають на передовій без ротації, але на прохання, листи та скарги ніхто не реагує.



Минулого року Путін заявив: в ході часткового призову набрали 318 тисяч людей. За словами лідера Кремля, сказаними під час прямої лінії, 41 тисячу мобілізованих звільнили у зв'язку з досягненням максимального віку або через здоров'я, а 244 тисячі досі перебувають на фронті. По-перше, проста математика дає зрозуміти, що, можливо, таким чином Путін визнав смерть мінімум 33 тисяч людей. По-друге, якщо майже півмільйона людей підписали контракти, чому вони не замінюють мобілізованих. Адже 11 місяців — достатній термін, щоб підготувати потенційних солдатів, які самі висловили бажання воювати. Або Кремль все-таки перебільшує кількість тих, хто уклав контракти. В експертному середовищі можна знайти припущення, що ця цифра коливається в районі 150-300 тисяч, але не більше.

Експерти впевнені, що влада РФ завищує кількість добровольців-контрактників. Ілюстративне фото: Міноборони РФ

Яка ситуація з контрактниками на окупованій Донеччині

В донецьких групах про контрактників пишуть, в основному, лише про те, що їм не виплачують гонорари. Багато записів також стосуються неможливості розірвати ці контракти та повернутися з передової.



«Зараз мій чоловік досяг віку 56 років, і досі проходить військову службу. Оскільки контракт він не укладав, то згідно з чинним законодавством він підлягає звільненню з військової служби. Батьки чоловіка — пенсіонери, пересуваються на ходунках та з паличками, їм потрібна допомога сина!» — приблизно такі повідомлення можна знайти в донецьких групах.



Але звільнень немає. Хоча про те, що на фронті перебувають мобілізовані віком від 50 років, у донецьких чатах говорять уже більше року. Знов-таки, якби контрактників було настільки багато, як заявляє Путін, мабуть, цю проблему вирішили б. Тим не менш, у Донецьку набагато частіше пишуть якраз про повістки та переслідування за самовільне залишення частин. А в одному з телеграм-каналів у листопаді навіть проводили опитування, яке стосується добровольців. У ньому нібито взяло участь 824 людини, хто сам чи чиї родичі брали участь у бойових діях. З них контракти уклали лише 27%. У серпні таке ж опитування показало, що добровільно контракти підписали лише 6%. Звичайно, це складно назвати репрезентативними результатами дослідження, але деяку тенденцію вони все ж таки демонструють. І вона явно не підтверджує слова Путіна про повальну кількість добровольців.



До речі, у самій Росії дуже багато пишуть про повістки, які розсилають по всій країні. Що ж до контрактів, їх буквально змушують укладати. Часто останнім часом це стосується нелегальних мігрантів. Або чоловікам просто потрібні гроші. Так, нещодавно ЗСУ взяли в полон у Запорізькій області громадянина Непалу, який раніше навчався у РФ. Він зізнався, що єдина причина його рішення воювати — гонорари.



«Я з Непалу. Тут лише 1 місяць і 20 днів. Моя віза закінчилася, грошей не було, і я вступив до російської армії. Мої батьки у Непалі. Мені 22 роки», — казав він.



Щоправда, замість обіцяних 19 500 рублів Міноборони заплатило йому лише 4 тисячі.



Втрат немає

Добровольців — тисячі, втрат — немає. Під час прямої лінії Путін сказав ще кілька цифр, але не згадав ані про загиблих, ані про поранених. Хоча буквально за день до його виступу кілька західних видань, посилаючись на розсекречені дані розвідки США, написали: у війні вже загинули та поранені до 315 тисяч росіян.



«Це великі цифри. Якщо порівнювати війну в Афганістані, то ці втрати катастрофічні. А в Афганістані війна тривала 10 років (за офіційними даними там загинуло 15 тисяч військових, близько 54 тисяч поранено — ред.). Якщо порівнювати з втратами під час Другої світової війни, тут цифри, звичайно, більш скромні. Але театр воєнних дій порівняно з періодом Другої світової війни відрізняється і, відповідно, кількість живої сили та техніки, яка на даний момент використовується», — коментує військовий експерт Дмитро Снєгірьов.



Він нагадує, що менше ніж за два роки війни в РФ знищені цілі підрозділи.



«Мова йде про дивізії повітряно-десантних військ. Це вузька спеціалізація, а підготовка спеціалістів вимагає певного часу. Спеціалісти Головного розвідуправління Генштабу РФ. Це взагалі, скажімо так, штучні так звані товари. Підготовка якісного розвідника займає досить тривалий період часу. При цьому слід зазначити і втрати не тільки рядового, але й вищого командного складу російських окупаційних військ. Вони визнають втрати близько 15-20 генералів. Це вже досить показово», — вважає Снєгірьов.



Проте, у світі Кремля загиблих все ще не більше 6 тисяч. Приблизно таку цифру у вересні минулого року озвучив Сергій Шойгу. З тих пір нових даних офіційної Москви про втрати немає.