У Росії ухвалили бюджет на 2024 рік. Скільки отримають окуповані території

На що Росія витрачатиме гроші на окупованих територіях у 2024 році. Ілюстративне фото: Romi_Lado / Pixabay

Російська Держдума ухвалила проект бюджету на 2024 рік та на плановий період 2025-2026 років. Серед іншого, закладені в ньому витрати і на так звані «нові регіони», якими РФ називає захоплені українські території. На що Росія планує витратити гроші в захоплених частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей — читайте у статті «Новин Донбасу».



Війна понад усе

Проект закону про бюджет внесли до Держдуми ще на початку жовтня. Розглядали його досить довго. Лише 26 жовтня депутати проголосували за нього у першому читанні. 17 листопада — у фінальному третьому. У російських медіа пишуть: 2024 року вперше в історії сучасної РФ військові витрати перевищать соціальні. Що це означає на практиці? Що для Кремля набагато пріоритетніше продовжувати так звану «СВО» і витрачати гроші на військово-промисловий комплекс, ніж на підвищення пенсій, допомог та інші проекти, спрямовані на життя, а не на руйнування та смерть. Власне те, що війна для Москви — пріоритет, і при підготовці бюджету це врахували, не приховують і російські політики.



«У структурі бюджету видно, що основний акцент робиться для забезпечення нашої перемоги — армія, обороноздатність, збройні сили, бійці — все необхідне для фронту, все необхідне для перемоги в бюджеті. Це неабияка напруга для бюджету, але вона безумовний наш пріоритет», — говорив міністр фінансів РФ Антон Силуанов.



«Неабияка напруга» — це приблизно 11 трлн рублів або близько 30% всіх бюджетних витрат. Плюс до цього 3,5 трлн на роботу МВС, Росгвардії, спецслужб та інших силових структур. Для порівняння: соціальну політику оцінили у 7,5 трильйони. І, до речі, ця політика теж тісно переплетена із військовою сферою. Наприклад, з 1 жовтня 2024 року зарплати військових та співробітників правоохоронних органів проіндексують на 4,5%.



Дотаційні «нові регіони»

Окуповані території України коштують Росії досить дорого. У квітні цього року видання «РБК» писало: доходна частина бюджету «нових регіонів» складає всього 10%. Решта — це дотації. На той момент йшлося про 410 млрд рублів. Трансферт для «ДНР» був найбільшим.



Незважаючи на те, що кремлівські проксі постійно говорять про нібито потужний розвиток промисловості, зростання економіки і очікують на великий ривок, це не більше, ніж пропагандистські меседжі. Захоплені території, як і раніше, фінансово повністю залежать від Росії. І якщо заглибитись у проблеми, наприклад, Донецької області, стає зрозуміло: грошей потрібно стільки, що навіть РФ не може, та й навряд чи намагається залатати всі ці дірки. Казкові історії про будівництво лікарень, шкіл та житлових кварталів затьмарюють звернення шахтарів та комунальників, яким місяцями не платять зарплати. Причому у квітні допомогти з погашенням заборгованості донецьким гірникам обіцяв саме Мінфін РФ, направивши відповідний транш. У результаті гроші за призначенням так і не прийшли, але факт залишається фактом: «нові регіони» вимагають постійного та безперервного фінансового підживлення.



Як пише видання «Ведомости», на кінець вересня доходи бюджету «ДНР» становили 184 млрд рублів. З них 150 млрд — дотації. У «ЛНР» співвідношення 132 млрд — до 108 млрд. У Запорізькій області 49 млрд — до 44 млрд. У Херсонській області — 33 млрд до 28 млрд. І це вкотре спростовує заяви кремлівських проксі про зростання прибутку та економіки.



«Бюджет 2024-2026»: основні статті витрат

У новому бюджеті на Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області закладено ще більше коштів, ніж 2023 року. У нинішньому році це 483 млрд. Дотації бюджетів окупованих територій у 2024 році збільшаться на 178 млрд. До речі, в очі впадає, що в проекті не вказано, скільки планують витратити на так звану «ДНР», «ЛНР» та інші регіони. Непідконтрольні Києву території завжди прописані разом. Немає жодної конкретики і щодо того, на що планують витратити федеральні гроші. Якщо йдеться про відновлення шкіл, то шкіл загалом на усіх захоплених територіях. Єдиним об'єктом, прописаним окремою статтею витрат, є Азовський судноремонтний завод у Маріуполі, зруйнований навесні 2022 року. На його відновлення закладено по 2 млрд рублів щорічно.



У топі за витратами діяльність федеральних державних органів на окупованих територіях. У 2024 році на це РФ заклала більше 20 млдр рублів. Створення територіальних органів держвлади коштуватиме ще дорожче. 2024 року — понад 84 млрд. У наступні роки ця цифра зросте. Крім цього, як зазначалося вище, чимало Росія планує виділити на утримання силових структур. Захоплені території — не виняток. На створення територіальних органів Слідчого комітету РФ у 2024-2026 роках закладено приблизно по 3 млрд рублів щорічно. Генпрокуратура в «нових регіонах» обійдеться федеральному бюджету приблизно у 5 млрд щорічно. Окрема стаття видатків — діяльність судів в окупації та виборчих комісій. Нагадаємо, що у березні 2024 року в Росії відбудуться вибори президента. З огляду на те, що РФ всіляко намагається інтегрувати окуповані території у своє правове поле, ясно, що й там голосуватимуть теж.



Досить цікава стаття видатків — це надання майже 600-мільйонних субсидій щорічно некомерційній організації «Діалог Регіони». Вона повинна буде впроваджувати та розвивати цифрову систему «ІНФОЦУР», тобто інформаційний центр, створювати центри модерації та управління регіонами на окупованих територіях. Їхня мета — нібито оперативна підтримка глав суб'єктів РФ щодо зворотного зв'язку з населенням та роботи в інтернеті. Але важливе інше. «Діалог Регіони» — дочірня структура проекту «Діалог», який відповідає за піар Міноборони та створення фейків про Україну. Наприклад, відомий телеграм-канал «Війна з фейками», який насправді не викриває брехню, а створює маніпуляції та дезінформацію, — дітище «Діалога». Регіональний проект всіляко хвалять у Кремлі, що не дивно. Адже всю цю структуру пов'язують із заступником голови адміністрації Путіна Сергієм Кирієнком, який за сумісництвом займається захопленими українськими територіями.



Воєнізована охорона у школах та концертні зали

Судячи з тексту проекту бюджету, Росія дуже стурбована освітою та культурою на окупованих територіях. На реалізацію заходів, пов'язаних із підтримкою сфери освіти та молодіжної політики у 2024 році закладено майже 48 млрд рублів. Якщо дивитися детальніше, то оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх організацій наступного року хочуть виділити майже 1,5 млрд рублів. Тобто варто очікувати нових репортажів на федеральних каналах про те, як РФ відновлює школи. Також гроші планують направити на організацію культурно-освітніх поїздок школярів у рамках проекту «Творчі люди», на закупівлю шкільних автобусів, постачання музичних інструментів та звукового обладнання, спортивного інвентарю до закладів освіти, культури та спорту. Все це має стати солодким пряником для мешканців окупованих територій.



Ложкою дьогтю в цій бочці меду виглядає стаття витрат «на забезпечення збройної охорони освітніх організацій». 2024 року на це закладено майже 10 млрд рублів. Ідею такої охорони наприкінці серпня цього року подав Путін. Вже за кілька днів Сергій Кирієнко підтвердив: у кожній школі Донбасу та інших непідконтрольних Києву територій із початку навчального року працюватиме озброєна охорона. За інформацією донеччан, яка з'являється в соцмережах, основне завдання її — це тотальний контроль і нагляд і за вчителями, і за дітьми.



Щодо культури, то Росія нібито планує створювати на окупованих територіях модельні муніципальні бібліотеки в рамках проекту «Культурне середовище». Нововведення таких бібліотек — мультимедійність. У 2024 році на це хочуть витратити понад 100 млн рублів. 316 млн планують направити на оснащення дитячих шкіл мистецтв і близько 300 млн на забезпечення закладів культури спеціалізованим автотранспортом. Деякі статті витрат звучать досить недоречно за умов війни. Наприклад, понад 50 млн рублів закладено на створення віртуальних концертних залів на окупованих територіях.



Скільки коштуватиме медицина

Охорона здоров'я у захоплених регіонах Росія планує профінансувати у розмірі 5,4 млрд рублів, але це на два роки. Окремою статтею прописано обладнання лікарні інтенсивного лікування у Маріуполі. У 2024 році РФ готова виділити на це близько 1,7 млрд рублів. На утримання та надання медичної допомоги в медичному центрі ФМБА, будівництво якого займалося Міноборони, — 600 млн рублів. Тут варто згадати, що структури ФМБА є у всій Росії. І вони безпосередньо пов'язані із відомством Сергія Шойгу. Тому навряд чи основними пацієнтами нової лікарні будуть звичайні маріупольці. Найімовірніше, лікувати після поранень там будуть військових.



Крім того, в галузі медицини понад мільярд рублів у 2024 році РФ планує витратити на оснащення регіональних судинних центрів та первинних судинних відділень. І 450 млн — на медичні організації, які надають допомогу хворим з онкологічними захворюваннями. Окрема стаття видатків — це профілактичні щеплення для мешканців непідконтрольних Києву територій. Про які вакцини йдеться, у проекті бюджету не вказано.



Велике будівництво продовжиться

У проекті бюджету окремо прописано держпрограму «Відновлення та соціально-економічний розвиток ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей». На її реалізацію в 2024 році хочуть виділити 37,5 млрд рублів. Що саме планують відновлювати знов-таки, детально не описується. Є лише кілька цифр. Наприклад, 14 млрд рублів за допомогою внеску до «Фонду розвитку територій» хочуть виділити на відновлення об'єктів та інженерних споруд системи комунальної інфраструктури. Цей фонд повністю підтримується урядом та Мінбудом РФ. У «ДНР» він відновлює об'єкти водопостачання та водовідведення. Також понад 3 млрд піде на федеральний проект «Чисте повітря» і 2 млрд на будівництво та ремонт об'єктів питного водопостачання.



150 млн рублів РФ хоче виділити на відновлення водних об'єктів на захоплених територіях. 45 млн — на ремонт гідротехнічних споруд. Приблизно 67 млн — на оновлення лісогосподарської техніки та обладнання. 25 млн — на лісовідновлення та лісорозведення. Хоча де розводити ліси в умовах бойових дій та замінування територій — велике питання.



Щоб зрозуміти, наскільки для Росії стали пріоритетними, насамперед для пропаганди, захоплені території, можна порівняти, скільки витрачається на інші регіони. Наприклад, витрати бюджету Москви в 2023 році склали близько 4,2 трлн рублів. Це найвища цифра. На останніх рядках Республіка Калмикія, Ненецький автономний округ та Єврейська автономна область. Там бюджети мізерні — приблизно 15-30 млрд рублів. Тому близько 600 млрд на окуповані території виглядають як невиправдане марнотратство. Тим більше, що більшість об'єктів, на які виділяються гроші та які будуються, зруйнувала російська армія.