Луценко в Facebook попросил предоставить доказательства «преступления» Портнова

Генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на возвращение в Украину бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.



Генпрокурор ответил на публикацию исполнительного директора «Украинского института будущего» Виктора Андрусива в Facebook.



«Юрий Луценко, я правильно понимаю, что вы все еще на посту Генерального прокурора? И именно из-за вашего бездействия сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?» — спросил Андрусив.



В коментарии под постом Луценко написал: «А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?».

Сегодня утром Андрей Портнов вернулся в Украину.