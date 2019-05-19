Луценко в Facebook попросил предоставить доказательства «преступления» Портнова

Генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на возвращение в Украину бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.
Генпрокурор ответил на публикацию исполнительного директора «Украинского института будущего» Виктора Андрусива в Facebook.
«Юрий Луценко, я правильно понимаю, что вы все еще на посту Генерального прокурора? И именно из-за вашего бездействия сегодня прилетел Портнов и пошел свободно гулять?» — спросил Андрусив.
В коментарии под постом Луценко написал: «А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?».
Сегодня утром Андрей Портнов вернулся в Украину.