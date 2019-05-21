Заседание в Минске по Донбассу перенесли на июнь

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе перенесли на 5 июня. Об этом сообщает министерство иностранных дел Беларуси в Twitter.



«Вниманию СМИ: по сообщению специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посла Сайдика, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседания ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко уволил с должности представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Евгения Марчука.



Также в отставку ушла уполномоченная президента по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.



Вступивший в должность президента Владимир Зеленский новых представителей в минском процессе еще не назначил.