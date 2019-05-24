Зеленскому рассказали о деталях минских переговоров об освобождении заложников на Донбассе

Члены гуманитарной группы Трехсторонней контактной группы сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому детали переговоров в Минске об удерживаемых лицах.

Как сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на встрече дипломаты рассказали о проводимых переговорах, отстаиваемых позициях и удерживаемых лицах.

«Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, отстаивавшихся позициях, фамилиях и списках заложников и пропавших без вести, другую проблематику. Если наша информация и эта "институциональная память" поможет освободить наших, за которых мы так боролись все эти годы, это будет важно», - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

На встрече присутствовало также руководство Службы безопасности Украины и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников.

На днях Ирина Геращенко покинула пост уполномоченной президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.



Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Евгений Марчук также завершил свою деятельность в Минском процессе.



Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что не будет представлять новую власть в переговорах с российской стороной в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.